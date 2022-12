El reality show de “Rica, Famoso, Latina” las cosas están subiendo de tono y es que aunque Mayeli, exesposa de Lupillo Rivera y Sandra del Villar, expareja de Pablo Montero, ya traían un pleito cazado desde otras temporadas atrás, este 2022 ha salido nuevos agarrones, así lo dejó ver el adelanto del capítulo 9.

La llegada de Mariana González, novia de Vicente Fernádez Jr y de Kimberly Flores, esposa del vocalista de La Trakalosa, Edwin Luna, le dio un toque de nuevos aires al melodrama, pero eso no quita que la línea de los gritos y galones de greña haya cambiado, pues se avecina una “tormenta” en Tulum, pero de trancazos entre ambas famosas.

Mariana es catalogada como la buchona del grupo de “amigas”, además se ha mostrado como la más sincera y que habla de frente, por eso se ha dedicado a “atacar” a Kimberly, quien no reconoce que sus inicios fueron como bailarina y que no sería nada sin su actual esposo, pues la pareja de Vicente Fernández Jr, no la baja de mustia.

Tras varias acusaciones y también defenderse, Kimberly, de 33 años, explotó y en el avance del próximo capítulo se ve cómo ambas se agarran a golpes en lo que era una pijamada tranquila, aunque con varias botellas de champang en la mesa.

Pero eso no será todo, también se avecina un segundo round y será entre Sandra y Mayeli, por lo que el siguiente capítulo que estará disponible el domingo en la noche echará fuego, este lo puedes ver en la página de Youtube de la serie o por Telemundo en Estados Unidos.