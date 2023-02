Rihanna se convirtió en mamá por primera vez en mayo del 2022 y este domingo durante su presentación el medio tiempo del Super Bowl 2023 habría podido revelar su segundo embarazo, las redes sociales convirtieron en cuestión de segundos el tema en tendencia e incluso la famosa astróloga Mhoni Vidente lanzó la predicción del posible sexo del bebé: ¿Rihanna espera una NIÑA?

Rihanna apareció en el escenario del State Farm Stadium de Glendale (Arizona) para animar el juego entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, con un atuendo de dos piezas en color rojo, su voz y espectáculo lucieron en grande pero lo que más captó la atención de los espectadores fue la posibilidad de que la cantante estuviera embarazada de su segundo hijo.

Mhoni Vidente predice que Rihanna espera una NIÑA

La famosa tarotista cubana ha tenido una larga lista de aciertos con sus vaticinios, ya que en más de una ocasión se han cumplido sus predicciones, desde la muerte de Fidel Castro, la reelección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, la elección del primer Papa latino y hasta la operación militar de Rusia en Ucrania.

Esta vez la adivina ha revelado a través de su cuenta oficial de Twitter que la cantante sí está embarazada y hasta mencionó el posible sexo del bebé que espera Rihanna, aunque hasta el momento la intérprete de "Love on the Brain" no ha confirmado nada.