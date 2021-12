Rob Font y José Aldo afrontarán un nuevo desafío en sus respetivas carreras en la UFC cuando se enfrenten este sábado 4 de diciembre en el marco del combate estelar del UFC Fight Night. La pelea de peso gallo contará con cinco rounds y se llevará a cabo en el UFC Apex, que se encuentra ubicado en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

- Así quedó el pie del mexicano Yair Rodríguez tras su pelea ante Max Holloway

El estadounidense, de 34 años, se encuentra en la cuarta posición del ranking de la categoría y pretende extender su período invicto. En este escenario, arriba luego de haber vencido a Cody Garbrandt el pasado 22 de mayo por decisión unánime. Mientras que el brasileño, de 35 años, también posee experiencia en la disciplina y se ubica en el quinto puesto en el escalafón de las 135 libras. El 7 de agosto de este año, le ganó a Pedro Munhoz por decisión unánime en su combate más reciente.

Pero la cartelera estelar es completada con un total de cinco combates. Quienes antecederán a la contienda más importante serán Brad Riddell y Rafael Fiziev dentro del peso ligero, misma categoría es la que dirá presente de forma previa cuando Clay Guida pelee con Leonardo Santos. ¿El resto de las peleas? Jimmy Crute vs. Jamahal Hill (peso semipesado), Brendan Allen vs. Chris Curtis (peso medio) y a modo de apertura dentro del peso welter estarán Bryan Barberena vs. Darian Weeks.

Cartelera completa del UFC Fight Night

Estelares

Peso gallo: Rob Font vs. José Aldo

Peso ligero: Brad Riddell vs. Rafael Fiziev

Peso ligero: Clay Guida vs. Leonardo Santos

Peso semipesado: Jimmy Crute vs. Jamahal Hill

Peso medio: Brendan Allen vs. Chris Curtis

Peso welter: Bryan Barberena vs. Darian Weeks

Preliminares

Peso medio: Maki Pitolo vs. Dusko Todorovic

Peso mosca: Manel Kape vs. Zhalgas Zhumagulov

Peso welter: Jake Matthews vs. Jeremiah Wells

Peso paja femenino: Cheyanne Vlismas vs. Mallory Martin

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. William Knight

Peso ligero: Claudio Puelles vs. Chris Gruetzemacher

Peso pesado: Jared Vanderaa vs. Azamat Murzakanov

Peso welter: Alex Morono vs. Mickey Gall

Peso gallo: Louis Smolka vs. Vince Morales

Rob Font vs. José Aldo: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC Fight Night?

El combateRob Font vs. José Aldo se llevará a cabo este sábado 4 de diciembre, en el UFC Apex de Las Vegas, por la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

México: 21:00 horas

Costa Rica: 21:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Brasil: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Chile: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Paraguay: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Uruguay: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

España: 05:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Horario por país de las preliminares

México: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas PT y 19:00 horas ET

España: 02:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Rob Font vs. José Aldo: ¿cómo ver el UFC Fight Night?

A continuación, conoce qué canales de TV transmiten EN VIVO y EN DIRECTO el evento.

Canales de TV por país

Fox Sports 2: México

ESPN 2: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Star+: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

ESPN/ESPN+: Estados Unidos

DAZN/DAZN 2: España