Los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro dieron a conocer hace unos días que realizarían un disco juntos que llevará por nombre 'RR' y el lanzamiento de su canción, “Beso”, misma que se estrenó este jueves 23 de marzo con todo y video musical, pero nadie imaginó que al final del videoclip, el motivo principal era para anunciar que estaban comprometidos.

Durante el video la pareja mostró lo que ha sido su relación en estos años e incluso la letra de la canción señala lo difícil que es para ambos separarse debido a sus compromisos profesionales, pero al final el amor triunfó y entre muchos besos y muestras de cariño, el video termina con la catalana mostrando el momento en el que grabó cuando Rauw le entregó el anillo de compromiso y por supuesto, las lágrimas fueron inevitables "Ay, dios mío... y todo el rimmel aquí corrido... Te amo", señaló Rosalía.

En menos de 24 horas del lanzamiento, la canción ya acumula 1.4 millones de visualizaciones, pero tras esta noticias, seguro se meterá en el top 10 de las tendencias en youtube. Aquí te dejamos el emotivo y romántico video de su nueva canción “Beso”.

Letra completa de “Beso”

Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

Estar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes sola, ¿pa' dónde vas, a dónde vas? Na-na-na, na-na-na

Ven pa'cá

Na-na-na, na-na-na

¿A dónde vas? (Yeah) Oh-oh, oh-oh

Si me baila, me lo da to'

Oh-oh, oh-oh

Ya estamo' solo' y se quita to'

Mis sentimiento' no caben en esta pluma

Ey, ¿cómo decirte?

Tú re' la exponent infinita, la equi', la suma

Te queda pequeña la luna (¡Yah!)

Y aunque esté lejo', tú ere' la persona más cerca de mí

Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti

Si es que hubo otra vida, de tus agua' bebí

To' mi ser te debí Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Si tú me esperas

El tiempo puedo volar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero Yo quiero que me de' otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas? Fuma' como si te fueran a echar por fumar

Y baila' como sé que se movería un dios a bailar

Y besas como que siempre hubieras sabido besar

Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Y si tú me espera', eh

El tiempo puedo volar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas? Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na