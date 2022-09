Así como Jolette en su momento fue criticada por no cantar bien, en la generación 2022 de La Academia, Rubí fue criticada por no estar a la altura de sus compañeros. Pero esto no significa que la carrera de la quinceañera más famosa de México terminaría, pues, se ha filtrado que muy pronto regresará a la televisión a un nuevo programa.

Rubí Ibarra es una joven de 20 años de edad, originaria de la comunidad de La Joya, municipio de Villa de Guadalupe, en el estado de San Luis Potosí, que saltó a la fama luego de que su invitación de XV años se volviera viral y se convirtiera en una fiesta a la que asistieron más de 30 mil personas, dándose a conocer como la “quinceañera más famosa de México”.

Y pesar de que esta abrupta entrada al medio del entretenimiento le trajo como consecuencia mucho bullying, Rubí no ha dejado de lado su deseo por pertenecer a la industria y esto la llevó a unirse a La Academia.

Dentro del reality de canto no inició con el pie derecho, pues, durante la presentación ante medios, en la que los aspirantes a alumnos cantaron por primera vez ante el público y ante los jueces, Rubí interpretó “Equivocada” de Thalía de una forma que no fue del agrado del director ni de los críticos, pero la audiencia votó para que se quedara.

Y así, gracias al público, Rubí logró llegar hasta la gran final y llevarse el quinto lugar en la competencia. Y antes de que este impulso en su popularidad decaiga, supo como actuar para integrarse en un famoso programa.

¿Rubí será conductora de un matutino?

Mientras los tres primeros ganadores de La Academia, Cesia, Mar y Andrés, ya se encuentran en la grabación de sus primeros sencillos y la promoción de estos, Rubí, quien ganó el quinto lugar, se prepara para aprovechar su popularidad y ganar un espacio en la televisión.

Así se lo confesó a al programa “Sin Afán de Molestar”, a quienes les compartió que en este momento cuenta con varias propuestas.

“También tengo proyectos en algunas cosas sobre conducción de programas, pues sí en (TV Azteca) y también fuera de televisora, pero es como algo en eso no es como de programas en TV Azteca si, pero todavía estamos hablando sobre eso”

Ante esto, fue cuestionada sobre si uno de los programas en los que se podría unir es nada más y nada menos que Venga la Alegría, Rubí no lo confirmó, pero confesó que sí le gustaría unirse a este matutino, en donde además, compartiría foco con uno de sus jueces, Horacio Villalobos.

“Me encantaría estar (en Venga la Alegría) … Me quiero concentrar en los proyectos que vienen, pues estoy abierta a cualquier cosa y me sigo preparando, tomó clases de canto, actuación y sigo estudiando comunicación.”

Todo parece indicar que muy pronto veremos a la exacadémica de nuevo en la televisión e incluso podría ser que fuera de TV Azteca; sin embargo, deberemos esperar un poco más para confirmarlo.