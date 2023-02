Rüfüs Du Sol estará en la Ciudad de México y para que no te pierdas de esta presentación, aquí podrás saber los precios de los boletos, fecha, hora y lugar del evento y todo sobre su concierto, que ha sido esperado por sus fans quienes se quedaron con ganas de más a pesar de que la agrupación estuvo presente en el Corona Capital de 2021.

Y es que estos artistas han salido de gira aprovechando el éxito que su última producción, la cual también es su cuarto álbum de estudio, Surrender, que salió a la venta el 21 de octubre de ese año, lo que los ha llevado a realizar una serie de numerosos conciertos por todo el mundo en un tour que ha comprendido varios países de Sudamérica, Europa e incluso los Estados Unidos sin embargo su próxima parada será en la capital del país, y para que no te pierdas de su presentación aquí sabrás todo sobre su próximo concierto en México.

Precios de los boletos de Rüfüs Du Sol en CDMX

Si bien hasta el momento no se han liberado los precios de los boletos para la presentación de los intérpretes de temas como Innerbloom, On My Knees, o Next to Me, se estima que las entradas tengan costos que vayan de los 1, 800 pesos a los 3 mil por lo que apenas se anuncien los costos serás el primero en conocerlos ya que los tendremos aquí en BolaVIP. Sin embargo lo que está seguro es que las entradas se venderán a través de Ticketmaster a partir del próximo 14 de febrero, a través de este enlace.

Fecha, hora, lugar y todo sobre el concierto de Rüfüs Du Sol en CDMX

El concierto se llevará a cabo el próximo domingo 30 de abril y si bien tampoco se ha anunciado la hora en la que dará inicio el evento, es probable que empiece a las 20:00 horas tiempo de México, si embargo apenas se libere la hora del concierto serás el primero en enterarte aquí en BolaVIP. Este recital se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, por lo que si no quieres que te atrape el tráfico lo más conveniente es que te movilices a este recinto un par de horas antes de que dé inicio el evento.

Rüfüs Du Sol estará en otras partes de México además de la CDMX

La banda australiana de música electrónica estará presente en otros lugares del país además de la Ciudad de México ya que están confirmados para formar parte del Festival Vaivén, el cual encabezarán el próximo 29 de abril, pero además estarán en la explanada del estadio Akron en Guadalajara el martes 25 de abril, unos días antes de su presentación en el festival ya mencionado. Y un par de días después, el 27 de ese mismo mes estarán dando un show en el Parque Fundidora en Monterrey.