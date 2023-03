Cabe recordar que si no tiene la contraseña o e-firma o eres primeriza, deberás sacar una cita en las oficinas del SAT.

El ejercicio fiscal del 2022 se debe realizar a partir del 1 de abril y durante todo el mes, por lo que tendrás 30 días para realizarla. Toma en cuenta que puede haber días de mayor saturación, por lo cual la página puede presentar retrasos. Te recomendamos lo hagas en horarios no pico, ya sea muy tarde o muy temprano.

Antes que nada debes saber que la declaración anual es la correspondiente al año 2022 y no al 2023 , esa será en 2024 y así sucesivamente. La instancia encargada de realizar este trámite es el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la cual podrás hacer desde tu computadora.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.