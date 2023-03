¿Sale de Exatlón All Star 2023? El deportista ROJO que sufrirá una terrible LESIÓN (VIDEO)

Exatlón All Star México 2023 está viviendo momentos de tensión: cada vez son más los eliminados de la competencia y los desafíos se vuelven complejos. Sin ir más lejos, de acuerdo al avance del próximo programa, un deportista Rojo sufrirá una terrible lesión luego de exigirse al máximo y algunos televidentes se han preguntado si abandonará del reality.

+¿Quién es el deportista que sufrirá una terrible LESIÓN en Exatlón All Star 2023?

De acuerdo con el avance que se pudo apreciar, el deportista Rojo del Exatlón México que sufrirá una fuerte lesión en uno de los exigentes desafíos es Heliud Pulido. El campeón Panamericano en Ecuador 2017 no podrá continuar y pedirá asistencia médica.

Aún no se sabe si la lesión lo llevará a abandonar esta temporada de Exatlón All Star 2023. En primer lugar, será observado por profesionales quienes tomarán la decisión con el fin de no arriesgar su salud física.

Es importante recordar que Black Panther también sufrió un duro golpe en la competencia del 2022 al lanzarse por la tirolesa cuando enfrentaba a Koke Guerrero. En aquella oportunidad pudo continuar en el programa.

+VIDEO | El golpe de Heliud Pulido en Exatlón México