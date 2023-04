De acuerdo al sitio Car and Drive, el Mercedes Maybach tiene un precio superior a los 250 mil euros, que al tipo de cambio actual es de poco más de 5 millones de pesos mexicanos.

Ricardo Salinas Pliego tiene una fortuna que asciende a 10 mil 700 millones de dólares, así lo ha dado a conocer el portal Bloomerg, por lo que c omprar este juguetito fue como quitarle un pelo a un gato.

Se trata de un auto de lujo, pero no es cualquier auto, tampoco vayas a creer que es un Tesla, de lo más top que hay en el mercado y es que el dueño de Grupo Salinas se fue por algo más clásico y elegante, un Mercedes Benz Maybach.

Ricardo Salinas Pliego no escatima a la hora de comprar y tampoco es de los que oculta lo ostentosa que puede llegar a ser su vida, pues el duro trabajo que ha hecho para formar su imperio lo ha llevado a darse varios lujitos , como el que compró hace unos meses.

