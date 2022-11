La cantante y actriz Sandra Echeverría sacudió al mundo del espectáculo luego de dar a conocer que en este momento está separada de su esposo el cantante y conductor Leonardo de Lozanne, noticia que sorprendió a todos sus fans, pues la pareja se veía como una de las más sólidas de la última década en el ambiente artístico.

Actualmente Echeverría pasa por un buen momento en su carrera como actriz, pues hace unos meses estrenó la serie “La Doña” donde interpretó a María Félix en su juventud y hasta el último de sus días, una actuación donde mostró todo su profesionalismo, pues estudió perfectamente a la actriz del cine mexicano para hacer un excelente trabajo, e incluso en su momento su esposo declaró que fue tanto lo que penetró con el papel que ya en su casa parecía María Félix en personaje.

Este jueves durante el podcast de “Señoras Punk” que conduce Amandititita, Sandra Echeverría fue la de la invitada, pues actualmente es la protagonista de la telenovela “Más sabe el diablo por viejo” y fue en ese espacio que reveló la actual situación que vive en casa con su familia, pues dio la exclusiva de que en este momento está separada de Leonardo de Lozanne.

La actriz comentó que se encuentra viviendo una semana muy complicada a causa de esta situación, sobre todo porque en su mente nunca pasó el tener que divorciarse, sobre todo cuando ella viene de una familia donde sus padres se separaron cuando ella tenía 11 años y fue lo más difícil de su vida.

“Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, señaló, Sandra en el podcast.

¿Cuál fue el motivo de la separación?

En todo momento de la entrevista Sandra señaló que ella ama y amará profundamente a Leonardo, pero hay cosas que fueron acabando con la relación y antes de que ocurriera algo más, se pensó en el bienestar de los dos y sobre todo de su hijo.

“Yo creo que, finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien”, expresó.

De igual forma confesó que el motivo de la separación fue principalmente porque ya no había empatía y el apoyo del uno al otro en sus actividades llevaba a tener roces y la frustración.

“He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”, agregó.