El Mundial de Qatar 2022 está en la cuenta regresiva, y a unos días de que se lleve a cabo la inauguración de la Copa del Mundo de Futbol, ya quecasi se ha confirmado que Shakira estaría presente en el show musical previo al partido de inauguración.

Mientras que Gerard Piqué anunció su retiro del futbol, su expareja Shakira, está más activa que nunca, retomando su carrera con grandes proyectos, que van desde un nuevo sencillo, pasarela de modas de marcas de lujo hasta ser una de las artistas que estarán en Qatar 2022... ¡Otra vez!

La cantante de “Waka Waka” no podía quedar fuera de un Mundial, pues desde hace cuatro ediciones la colombiana no falta a la cita y este 20 de noviembre de 2022 podría no será la excepción, pues aunque no se ha confirmado por parte de la FIFA, todos los rumores apuntan a que estará presente junto a Dua Lipa y BTS.

Posiblemente veremos a Shak con una actuación especial, pues la cuenta de twitter World Music Awards adelantó que el show será algo inigualable, pues 60 mil espectadores podrán disfrutar de un concierto que durará aproximadamente una hora y se realizará antes del partido entre el anfitrión Qatar y Ecuador, que se llevará a cabo a las 10:00 horas tiempo del centro de México, por lo que el show sería a las 09:00 horas.

La misma cuenta reveló que también estarán presentes Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie, pero después borró el tuit, ¿será que se adelantaron a la sorpresa? Posiblemente conozcamos la confirmación en los próximos días.

¿En cuántos Mundiales ha estado Shakira?

De llegar a Qatar, Shakira sumaría a su cuenta cinco Mundiales de Futbol, increíblemente más que los de su expareja Gerard Piqué. La primera vez que la intérprete de “Monotonia” fue a una justa, fue en Alemania 2006 con su éxito “Hips don´t lie”, pero fue en 2010 que sí fue la canción oficial de Sudáfrica 2010 con el exitoso “Waka, Waka”, justo donde conoció al exfutbolista; Posteriormente llegó Brasil 2014 con “La, la, la”, otra gran participación de la colombiana.

Cabe destacar que Gerard Piqué disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, saliendo Campeón del Mundo en 2010.