La salud del actor Andrés García se ha visto comprometida en los últimos meses, luego de darse a conocer que padece una severa cirrosis, pero en estas últimas semanas tuvo una fuerte recaída e incluso su esposa reveló que hasta consumió drogas y alcohol, motivo que lo habría llevado a contraer una fuerte recaída.

En las últimas horas se dio a conocer que su vida se encontraba en peligro, debido al cuadro de neumonía que le fue diagnosticado, además de una sobredosis, luego de que su esposa Margarita le mandó a realizar un examen toxicológico, el cual dio positivo y pudieron deducir de que esa situación empeoró su salud.

“Yo ya lo saqué inconsciente de su casa (…) Yo tengo un pequeño concentrador de oxígeno que yo creo que eso lo salvó y llamé a una ambulancia esa noche, una ambulancia particular… Cuando llamamos a un médico internista para que lo valorara y todo eso, me dice que tenía que quedarse, que era lo más difícil las 72 horas después de una sobredosis”, señaló su esposa, quien además estuvo separado de él por las últimas semanas.

Actualmente el actor está bajo estricta supervisión médica y con medicamento para atender su neumonía, pero a pesar de la sobredosis que sufrió, su esposa descartó que se haya tratado de un atentado a su vida: “No, para nada, sino no se preocuparía de ponerse bien o de preguntar qué medicamento le están poniendo, para qué, etcétera. Nunca me preocupó eso la verdad, ahorita lo único que me preocupa es la salud de mi esposo y sacarlo adelante”, finalizó.