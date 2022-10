¿Se estrenará La Reina del Sur 3 en Netflix? Esta es la pregunta que se hacen los fans de la popular serie protagonizada por Kate del Castillo en la que interpreta a Teresa Mendoza, personaje que debido a circunstancias de la vida se ve obligada a introducirse en el mundo del crimen organizado. La historia, basada en el libro de Arturo Pérez-Reverte se ha vuelto un auténtico fenómeno de la TV y el streaming sin embargo, sus fans se preguntan por qué la tercera temporada no ha llegado a la plataforma de la gran N roja.

Esta inquietud por parte del público se ha vuelto todo un misterio ya que en Netflix se pueden encontrar no solamente las primeras 2 temporadas de la serie, sino que también se puede ver la adaptación que se hizo para el mercado norteamericano llamada Queen of the South, por lo que los clientes de la plataforma todavía desconocen si la temporada 3 llegará alguna vez al popular servicio de streaming.

¿Se estrenará La Reina del Sur 3 en Netflix?

La respuesta es sí ya que la serie es una coproducción de entre Telemundo Global Studios y Netflix, en la que Telemundo tiene los derechos de transmisión en los Estados Unidos y Puerto Rico, mientras que la gran N se encargará de la transmisión a nivel mundial. Sin embargo hasta el momento no hay una fecha de estreno, aunque muchos medios de comunicación especulan que el estreno de esta serie en Netflix se daría hasta que termine su transmisión en Telemundo.

Esta especulación tiene su origen en el hecho de que Telemundo también produjo Pasión de Gavilanes 2, drama que se transmitió de febrero a mayo de 2022 y que llegó a Netflix en julio de este mismo año, por lo que se cree que la Reina del Sur 3 llegaría al servicio de streaming a inicios o mediados de 2023, luego de unos meses de que concluya su emisión en TV.

¿Dónde y cómo ver online la Reina del Sur 3?

Afortunadamente para los fans de la popular serie, ya se puede ver online la Reina del Sur 3 a través del canal de YouTube de Telemundo de forma totalmente gratuita, ya que los episodios se suben a esta plataforma apenas terminan de emitirse. Para poder ver estos capítulos completos todo lo que se debe hacer es dar clic en este enlace.

Los episodios tienen una duración aproximada de media hora y no hace falta ninguna subscripción para verlos completos, por lo que los fans de la historia de Teresa Mendoza ya no tienen pretextos para perderse un solo episodio y pueden ir viéndolos casi a la par de quienes ven el prograna en TV, gracias a la señal de Telemundo la cual está disponible en México a través de la TV de paga.

¿De qué trata La Reina del Sur 3?

En esta nueva temporada Teresa Mendoza está privada de su libertad y una vez más, el destino la ha separado de Sofia, su amada hija por la cual deberá luchas con uñas y dientes; pero este no es su único reto en esta temporada ya que se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA, por lo cual deberá idear una forma de escapar de su confinamiento para ir en busca de su hija.