Mientras que la atención deportiva se centra en la Copa del Mundo Qatar 2022, atletas de otras disciplinas compiten en sus respectivos campeonatos mundiales. Y en el caso de México con grandes dividendos. Además de una exitosa participación en el taekwondo durante el Mundial de Guadalajara con seis medallas (tres de oro, una de plata, dos de bronce), nuestro país también robó reflectores en el Campeonato Mundial de Pelota Vasca efectuado en Biarritz, Francia.

La pelotari mexicana Dulce Figueroa se coronó como campeona mundial en la modalidad de frontenis. En su regreso al país platicó con Bolavip México sobre lo que representa para ella este logro: “Estoy feliz. Se siente maravilloso poner el nombre de tu país en lo más alto. Es una emoción especial porque cada vez son más fuertes y competitivas las contrarias de otras naciones. La pelota vasca es un deporte al que otros países están apoyando bastante porque quieren ser potencia, tal como lo somos nosotros. Las mexicanas estamos en un altísimo nivel”.

Si bien es cierto que volvió contenta de Biarritz, Dulce también comprende que no debe perder de vista el objetivo personal que se ha trazado, y eso es ganar el oro en los próximos Juegos Panamericanos y conquistar otro campeonato mundial. Después de medirse contra pelotaris españolas y confirmar la evolución física, técnica y mental que han tenido, la mexicana considera que debe mejorar todavía más si quiere mantenerse en los grandes rangos de exigencia.

“No me puedo confiar con este campeonato. Gané, y estoy muy contenta, pero si quiero trascender todavía más debo concentrarme en evolucionar. Ahora que vi la manera en que se han preparado y han trabajado competidoras de España, o de Francia, me queda claro el interés que tienen en llegar lejos. Y eso me estimula. Mi siguiente reto son los Juegos Panamericanos, así que a partir de ya tengo que ponerme a preparar mi entrenamiento”, nos comenta.

Dulce lamenta que los medios deportivos no demos cobertura al resto de deportes que hacen destacar a los mexicanos. Tampoco se opone a que el futbol sea considerado como relevante, sino que simplemente desea que también se le brinde interés o valor a disciplinas y atletas que igualmente requieren de la vitrina mediática por distintos motivos.

“Tengo frustración con ese aspecto porque considero que nuestro esfuerzo merece distinción de ustedes los medios. No está mal que atiendan al futbol, pero no es lo único. A veces nuestros logros deben ser noticia porque eso nos ayuda de alguna u otra manera a que el público sepa de nuestra existencia y para que estemos en el mapa visual de posibles patrocinadores”, explica en la entrevista hecha vía Zoom.

Mientras tanto, orgullosa del camino recorrido, Dulce manifiesta que cerrar el año con la conquista de un campeonato mundial es un extraordinario aliciente anímico para impulsarse rumbo a la búsqueda del boleto para Juegos Panamericanos. De paso, se relajará por un ratito para disfrutar este logro con los suyos y, por qué no, darse el gusto de un antojo gastronómico en la época navideña.