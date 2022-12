Quienes gustan informarse de los astros quieren saber cuáles son los signos más enojones y los astrólogos más estudiosos de las constelaciones, ya han revelado quiénes son los que sufren con su mal genio, por lo que si quieres saber qué miembros del zodiaco deben luchar todo el tiempo con sus impulsos cuando están de mal humor, solo sigue leyendo.

¿Por qué es importante saber esto? Por que conocer por qué ciertos signos se comportan de cierta forma te ayudará a entender mejor el comportamiento de quienes te rodean ya que según los astrólogos más respetados, los astros ejercen una gran influencia sobre los comportamientos de los signos; esto eplica por qué existen signos que son considerados como fríos, mientras que hay otros que son considerados como los más malvados. Por ello vale la pena conocer a los signos más enojones del zodiaco.

Estos son los signos más enojones del zodiaco

Escorpio, Cáncer, Virgo, Aries y Acuario son los signos reconocidos como lo que más pierden los estribos y no les molesta demostrar lo enojados que están cuando la situación lo amerita. Pero si quieres saber por qué estos miembros del zodiaco se enojan tanto, solo sigue leyendo.

Escorpio

El signo más pasional del zodiaco no vive permanentemente de mal humor pero sí es muy fácil que pierda los estribos sobre todo cuando alguien se mete con las personas que ama y entonces ahí, es cuando todo mundo sentirá la ira de este signo. Y es que Escorpio es muy vengativo y no sabe del arrepentimiento por lo que cuando pierde los estribos, no descansará hasta saciar su ira; y esto se debe en gran parte a que la ser un signo fijo y de agua, su potencia emocional es la más fuerte de todo el zodiaco.

Cáncer

Si bien este signo es todo amor cuando algo le molesta, cambia de humor en un abrir y cerrar de ojos: entonces es cuando Cáncer demuestra que debajo de toda esa calma que proyecta, existe un volcán latente que espera a entrar en erupción en cualquier momento. Por ello si dices algo que hiera sus sentimientos, puedes esperar una reacción explosiva o al menos, un comentario cruel y mal intencionado que buscará hacer daño a toda costa. Y como su planeta regente es la Luna, su humor puede cambiar de un momento a otro.

Virgo

Si hay algo que puede detonar un ataque de furia de este signo, que comúnmente es visto como de los más tranquilos, es que se desafíe su perfeccionismo. Ahí es cuando este miembro del zodiaco explotará y hará saber a todo mundo lo furioso que está con comentarios muy mal intencionados que buscarán lastimar a quien le hizo enojar. Quizá lo único positivo es que el enojo de este signo es pasajero y esas ganas que tiene de que todo salga perfecto le hará reconsiderar sus actos después, pero mientras esté enojado, lo mejor es darle su espacio.

Aries

El liderazgo natural de este signo que busca imponer a los demás es la principal razón de sus enojos ya que cuando alguien o algo no se ajusta a sus planes, no le importará demostrar su ira ante quien sea. Y es que si alguien desafía su dominio, no le molestarpa demostrar lo autoritario que puede ser. Y siempre hay que tener cuidado con este signo ya que está reconocido como el más explosivo del zodiaco, por lo que no le importará el contexto en el que se encuentre, por que se encargará de hacer que todos se enteren de lo enojado que está.

Acuario

Este signo, que gusta de mantener la calma y tiene un buen manejo de sus emociones puede explotar de forma brutal cuando su mente trabaja a marchas forzadas; por lo que no le importará ser directo y temperamental para demostrar cuando está muy enojado. ¿Lo peor? Ese sentido de libertad y desprendimiento le hace creer que tiene el derecho de tratar mal a todos a su alrededor cuando se molesta y no les importa nada lo que los demás piensen de ellos, por lo que una vez que le dan rienda suelta a su mal humor, lo mejor es darles su espacio.