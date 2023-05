La respuesta es no, según la Ley del trabajo, el 10 de mayo es un día laboral , por lo que tendrás que asistir al trabajo y cumplir con tu horario habitual. Pero si eres una mamá, hay patrones que les otorgan el día, así como el poder salir antes de su horario común de trabajo, aunque no es un derecho obligatorio, todo dependerá de cada patrón o empresa.

Los festejos del Día de las Madres implican una fuerte derrama económica ese día, pues muchos acostumbran invitarlas a comer, además de enviarles flores o arreglos , también hay obsequios tecnológicos, entre otros, pero para eso se necesita tener el día libre y no esperar hasta el fin de semana, es por eso que muchos se preguntan si se descansa o trabaja el 10 de mayo.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.