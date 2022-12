Este día comenzaron las Semifinales del Mundial de Qatar 2022 y el telón lo abrió la Selección de Argentina contra Croacia, pero el actor Sebastián Rulli cometió un grave error que no pasó desapercibido a la hora de apoyar al equipo que encabeza Messi.

El argentino compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo para la albiceleste, no sin antes dar los buenos días a sus seguidores y después comer tremendo oso que dejó evidenciado su falta de conocimiento sobre el rival en la Copa del mundo.

"Buenos días, feliz martes 13. Qué número, ¿verdad? Son tonterías, no sean supersticiosos. Aquí, en México, con un frío del carajo, pero con buena actitud. Hoy es un día importante, juega Argentina-Checoslovaquia, así que esperemos que gane Argentina. ¡Vamos, carajo!”, dijo Rulli.

Más tarde el actor aceptó su error y lo tomó de la mejor manera, de tal forma que hasta hizo alusión con el martes 13, pues aunque se cree que es una fecha de mala suerte, el argentino lo relacionó.

"Ya me dijeron, sí, la cagué, no es Checoslovaquia, hoy es contra Croacia. Pónganse las pilas, es martes 13, no se apendejen como yo"

Al final a la Albiceleste le fue bien como esperaba el actor, pues venció 3-0 a Croacia y se convirtió en el primer Finalista de la Copa del Mundo, ahora será este miércoles cuando se midan al finalista que salga del Marruecos vs Francia.