"La dinámica que tiene este equipo, la Selección Mexicana ahora mismo, no la puedes modificar, si tú modificas esa dinámica, se te viene la noche. La dinámica es de unión, es estar trabajando juntos. (Juan Toscano Anderson) Te va a romper el grupo", fueron las contundentes palabras de Gustavo Ayón, histórico jugador del conjunto nacional de basquetbol a inicios de este mes.

Claro, el Tri se está preparando para disputar la Copa Mundial de Baloncesto 2023 que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) organizará en Filipinas, Japón e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre de este año. Y muchas miradas están puestas en el elemento de Utah Jazz de la NBA, quien se ausentó en los juegos de eliminatorias.

Toscano Anderson ha recibido muchísimas críticas, siendo la de Ayón una de las más duras. En las últimas horas, para sorpresa de propios y extraños, decidió comunicar su postura para este importante campeonato en plática con HispanicSportsMedia. Y no es nada buena: se ha bajado de la consideración de Omar Quintero.

"Me sentí muy feliz por ver a mis amigos cumplir un sueño, pero para mí ya no voy a volver con la Selección Mexicana. Eso fue una parte de mi vida", confesó el aficionado de Tigres UANL, dejando en claro que no formará parte de la delegación del Tri en la Copa. Se enfocará en lo que está siendo su carrera dentro de la NBA, donde sigue adaptándose a su nuevo equipo en la actualidad.

Posibles convocados para el Mundial de Basquetbol

Todavía falta mucho tiempo, pero hay nombres que Omar Quintero ya tiene en la cabeza para convocar a la Copa Mundial 2023. Encontramos experimentados como Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Orlando Méndez, Francisco Cruz, Gabriel Girón, Irwin Ávalos, Fabián James, Héctor Hernández e Israel Gutiérrez; o también algunos más jóvenes como Santiago Ochoa, Gael Bonilla y Daniel Amigo.