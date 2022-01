Nos encontramos en la cuarta ola de coronavirus, el país vuelve a presentar grandes aumentos en las cifras de contagios, aunque el color del semáforo sea diferente al de las emergencias pasadas. Conoce cuál será el color de tu estado en el Semáforo COVID-19 del 15 al 23 de enero de 2022.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) ha declarado que se espera que la cuarta ola por coronavirus en México sea la más intensa hasta ahora. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, esta semana se han alcanzado nuevos récords de contagio, a pesar de no reflejarse en las hospitalizaciones.

Sylvain Aldighieri, gerente de incidente para la COVID-19 de la OPS dijo:

«En México estamos observando una curva de crecimiento exponencial de casos. Ayer, 11 de enero, se llegó a nivel federal a una cifra récord con más de 33 mil 600 casos nuevos y también un récord de casos activos con más de 70 mil casos activos en los últimos días»

Semáforo COVID-19 del 15 al 23 de enero de 2022

A pesar de estas cifras, el gobierno federal ha decidido realizar algunos cambios en la medición del semáforo Covid-19, para comenzar a tomar en cuenta la vacunación y el porcentaje de hospitalizaciones frente a los contagios.

Por esta razón, a pesar del alto nivel de contagios en el país, no hay ningún estado en semáforo rojo y la capital del país se mantiene en verde.

Estados en verde en el Semáforo COVID-19 del 15 al 23 de enero de 2022

Campeche

Chiapas

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Estados en amarillo en el Semáforo COVID-19 del 15 al 23 de enero de 2022

Aguascalientes

Baja California

Coahuila

Colima

Durango

Sinaloa

Sonora

Yucatán

Zacatecas

Quintana Roo

Estados en naranja en el Semáforo COVID-19 del 15 al 23 de enero de 2022

Baja California Sur

Chihuahua

Tamaulipas

Esta semana no habrá ningún estado en rojo. Aun así, la OPS pide a la población no ver la variante ómicron como una simple gripa «No se trata de ver a Ómicron como una simple gripa, es importante tener en cuenta que aún tenemos muchas personas que no han recibido la vacunación completa y principalmente en aquellos con alguna comorbilidad una infección con, ómicron puede llegar a ser grave o muy grave», dijo Aldighieri.