Los huevos de Pascua son una celebración que dan la bienvenida a la primavera y no siempre los huevos fueron de chocolate ni tuvieron un regalo sorpresa a su interior. Pero aunque no tiene que ver con el catolicismo, sí fue dicha religión la que recuperó esta tradición, poniéndole un nuevo significado al huevo, la de la resurrección de Jesús.

Celebrar el Día de Pascua con huevos de dulce no es una tradición católica, sino todo lo contrario, tiene que ver con las costumbres paganas, pero que a lo largo del tiempo se ha adoptado en todo el mundo durante la celebración de la Pasión de Cristo, aunque realmente tiene otro significado y este es relacionado con la primavera y símbolos de fertilidad.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.