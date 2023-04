Al no estar marcados como días oficiales, se deben trabajar con normalidad, por lo que no se pagan doble ni triple, aunque hay patrones que los otorgan como días de descanso sin goce de sueldo. En cambio, el domingo de Pascua sí se paga con una prima dominical del 25%, pero solo por ser domingo, nada tiene que ver con la religión.

La Semana Santa es cuestión de un tema de la religión católica, por lo que a pesar de qué forma parte del calendario de la SEP, no es un descanso obligatorio marcado por la Ley del Trabajo , así que este Jueves y Viernes Santos no son días oficiales, por lo tanto, se deben laborar con normalidad.

Estamos en plena semana de vacaciones, donde los niños no van a la escuela debido al periodo vacacional que marca la SEP , pero también algunos empleos dan de descanso el Jueves y Viernes Santo a sus trabajadores, razón por lo que ha surgido la duda sobre qué pasará con las personas que laboran de manera normal, ¿El patrón está obligado a pagarles doble o triple el día?

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.