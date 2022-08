Gorda. Marrana. Vieja loca. Maldita. Farsante. Un sinfín de adjetivos fueron utilizados por cibernautas para criticar y descalificar a su persona por aparecer en el reality show Exatlón, de Televisión Azteca. Puede decirse que fue el lado amable de la cantidad de improperios que emitieron sus haters y trolls para denigrar a Paulina Martínez por distintas razones. Ya fuera porque les cae mal o no comulgan con sus ideas, las expresiones de odio rebasaron el límite de lo que es una opinión para convertirlo en ofensas indiscriminadas.

Lo irónico es que esos mismos detractores le rinden supuesta admiración en sus redes sociales cuando ella comparte una imagen en traje de baño o algún atuendo que haga lucir su figura. Y es “supuesta” porque también recurren a la agresión para caer en manifestaciones de índole sexual que distan de ser atenciones. De hecho, ni idea tienen de que es judoca, una atleta de alto rendimiento.

Hoy día Paulina maneja esas situaciones con plena conciencia de que ignorar manifestaciones agresivas es lo mejor, siempre y cuando no sean amenazas porque nadie tiene derecho para atentar contra su integridad. Pero no ha sido un proceso fácil. Por el contrario, como a cualquier otro ser humano, le ha dolido.

“La gente que te critica por criticar, que ni siquiera te conoce, puede ser muy hiriente. Por supuesto que me han lastimado con una cantidad de insultos que me han hecho. Es muy duro tener que aguantar eso, especialmente cuando no has hecho nada malo. Nadie se pone a pensar que soy una mujer con sentimientos, una persona que siente”, manifestó en la mesa de debate ‘Ventajas y desventajas de la mediatización en la carrera deportiva’ efectuada en Deportium 2022.

Poseedora de un ritmo particular del habla debido a una claridad oral a gran velocidad, Paulina ha superado los malos momentos surgidos en el ciberespacio para enfocarse en los gratos instantes que vive como deportista mediática. Necesita esa exposición para generar recursos ante posibles eventualidades que le impidan avanzar en su proceso deportivo de cara a distintas competiciones,principalmente Juegos Olímpicos, que es su meta.

Y es que lo tiene claro: quiere estar en París 2024 sí o sí. Para eso entrena de forma ardua desde lo físico hasta lo mental. Sin embargo, una mayoría de quienes están atentos a lo que hace o deja de hacer desconocen el esfuerzo que lleva a cabo detrás de videos y fotos que publica en redes sociales. Tampoco reflejan las preocupaciones lógicas y válidas que todo atleta enfrenta cuando se plantea la trascendencia olímpica. Por ejemplo, campamentos y entrenamientos.

Para generar recursos que permitan aproximarse a esos campamentos y entrenamientos de corte mundial, esto en aras de estar a la par de las mejores del planeta, implican un gasto que no siempre pueden cubrir federaciones, familia e ingresos del atleta. Por tal motivo es que la judoca ha encontrado en la mediatización de su figura y carrera deportiva una alternativa financiera.

“Cierto, la gente tiene mucha razón en cuestionar el porqué dejamos de entrenar para participar en un reality, o el porqué dejamos de tener una composición corporal adecuada para competir. Sin embargo, para nosotros es importante participar en este tipo de programas y así tener un sustento económico para cuando no existan los apoyos, es para que nosotros nos podamos sustentar. Lo hacemos por eso”, comenta a Bolavip México.

Convencida de que quiere verse en una justa olímpica y subir al podio, Paulina lleva un plan de trabajo que demanda un espíritu de resistencia, superación y aguante: “Me encanta el proceso aunque es complicado. Entreno lunes, miércoles y viernes a tres sesiones. Martes y jueves lo hago a sesión doble de combate. Los domingos también tengo que entrenar, a veces no descanso. En el judo es complicado obtener la clasificación, hay competidoras muy buenas, por eso me preparo con exigencia”.



Sin guardar rencor a sus críticos y con sumo cariño a sus fans, ella los mete en el mismo costal para motivarse rumbo a París 2024, una edición en la que se visualiza presente y en la que quiere colgarse una medalla “para todos”, sin distingo alguno, porque considera que México merece alegrías. “Quiero ver feliz a mi país”, remata con su estilo dinámico del habla.