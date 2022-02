En tiempos difíciles, como los que se atravesaron durante la etapa más terrorífica de la pandemia del coronavirus, muchos aprendieron a entender que lo más importante debe ser la salud. Y para quienes aún no creen que esto sea así, Sergio Dipp lanzó un sorpresivo y alegre mensaje a través de sus redes.

El periodista de ESPN y amigo de Chicharito Hernández realizó una publicación en Instagram que, con el correr de las horas, se viralizó por colegas y usuarios que consumen los medios de comunicación. Atravesó una de esas enfermedades complicadas pero tuvo la suerte de poder contar esta historia.

"El 30 de noviembre me dijeron que habían encontrado cáncer en el apéndice que me acababan de quitar. El doctor me dijo que tenía que esperar tres meses para que las heridas de la cirugía sanaran y pudieran hacerme un scan, y así saber cómo estaba el resto de mi cuerpo", escribió revelando esta noticia.

Sergio Dipp superó la enfermedad: "La espera fue eterna. Sentía mucho miedo y ansiedad. Por fin, este viernes 18 de febrero me hicieron los estudios. Ayer me entregaron los resultados. Nos fuimos directamente del hospital a la iglesia, y luego a la casa de mi hermana, a celebrar. Ya no tengo cáncer".

Sergio Dipp se quitó un peso de encima

"Ya habrá tiempo de platicarlo con calma, pero ya quería quitarme este peso de encima. Porque siempre sentí que tenía que compartirlo. La vida es así pero Dios es demasiado bueno. Me salvó. Hizo que me diera apendicitis para que me encontraran el tumor lo más temprano posible. Estoy en paz y agradecido".