Siempre ha manifestado que le apasiona el futbol. Presume con orgullo ser un fiel aficionado a Chivas, equipo del que es devoto desde pequeño. De niño era tal su gusto por el balón que se fijó en la mente el sueño de convertirse en futbolista profesional, deseo que estuvo cerca de cumplir con Pumas y América. Pero, ¿qué pasó para que Sergio Goyri no lo lograra y se convirtiera en actor?

Siendo muy chico descubrió que tenía talento para la pelota, por lo que se propuso llegar lejos en las canchas. Goyri se crió en la colonia Portales de la Ciudad de México, zona de la capital donde muchos menores y adolescentes jugaban sintiéndose ídolos del América, Cruz Azul y Pumas, clubes de la ciudad a los que iban a pedir una oportunidad cientos de chicos.

Eran principios de los setenta cuando Goyri fue a probarse con el equipo de la Universidad Nacional. Fue aceptado para integrarse a las fuerzas básicas de Pumas con 14 años como mediocampista, aunque también podía desenvolverse como lateral. Se unió a la generación de Hugo Sánchez y Jesús Ramírez, un grupo destinado a pulirse con el objetivo de abastecer de futbolistas al primer equipo en el corto plazo.

Cuatro años después de llegar a la institución, justo en la etapa final de afinar detalles para impulsar a los juveniles rumbo a primera división, Goyri no cumplía con un requisito que sus compañeros sí cubrían. ¿Qué? Estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al no ser alumno de la máxima casa de estudios, no tenía derecho a jugar. El proceso formativo incluía el rubro académico, algo que él no llevó a cabo.

Entonces Pumas le dio las gracias. A pesar de la decepción, Goyri conservó la esperanza de ser profesional, así que fue a tocar las puertas del América. Allí fue recibido por el legendario Panchito Hernández, famoso visor de talentos quien le ofreció la posibilidad de mostrarse con los Cremas. No fue nada sencillo porque debía competir contra tipos como Alfredo Tena, Cristobal Ortega y Armando Manzo.

Anotando dos goles en el partido de prueba, Goyri sintió que se había quedado en el club, mayor aún cuando Panchito Hernández lo mandó llamar. Emocionado por creer que había llenado el ojo, ya tenía decidido pedir un salario de cinco mil pesos. Sin embargo, no contaba con que el directivo le iba a decir que no había cupo para él en el equipo y deseándole suerte.

Goyri tenía 18 años en ese instante. El rechazo fue un duro golpe para su persona. Haber sido despreciado por América derrumbó por completo su sueño de ser futbolista profesional y prefirió cargar con esa desilusión antes que volverlo a intentar. Resignado, e incluso triste, se olvidó de las canchas para iniciar su carrera artística como extra de fotonovelas. Sí, picó piedra como sustituto de actores cuyas fotos aparecían en revistas para contar historias. El resto fue historia, principalmente como figura del cine de acción en la década de los ochenta.