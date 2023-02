Ya arrancó la Serie del Caribe y si no te quieres perder de este campeonato que te pondrá al filo de la butaca, aquí sabrás cómo ver en vivo esta emocionante competencia.

Ya arrancó la Serie del Caribe 2023 y para que no te pierdas de ningún solo detalle de esta competencia que te pondrá al filo de la butaca, aquí sabrás en dónde y cuándo ver en vivo en México este torneo, además de que te enterarás de quiénes compiten para tratar de llevarse a su casa la máxima gloria de la región.

Este torneo que este año tendrá lugar en Venezuela reúne a los equipos de béisbol profesional campeones de los torneos de los países que integran la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe: Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México, más los representantes de Panamá, Colombia, Curazao y Cuba en calidad de invitados, por lo que es importante conocer en dónde y cuándo ver este torneo.

Dónde y cuándo ver en vivo en México la Serie del Caribe 2023?

La transmisión en vivo de todos los partidos de este torneo los podrás ver en TV a través de Sky Sports, mientras que en streaming podrás disfrutar de este evento a través de Blue to Go y extrabase.tv. Y la Serie inició este jueves 2 de febrero, aunque lo peculiar es que primero dieron inicio los partidos y no será sino hasta las 20:30 horas, tiempo de México cuando se realizará la ceremonia inaugural en la que el salsero Oscar D´León será el encargado de animar la inauguración.

¿Quiénes compiten en la Serie del Caribe 2023?

Este torneo permite que los equipos campeones de sus países los representen en esta justa internacional, por lo que los participantes son los siguientes:

Vaqueros de Montería (Colombia)

(Colombia) Agricultores (Cuba)

(Cuba) Wildcats KJ74 (Curazao)

(Curazao) Cañeros de Los Mochis (México)

(México) Federales de Chiriquí (Panamá)

(Panamá) Indios de Mayaguüz (Perto Rico)

(Perto Rico) Tigres del Licey (República Dominicana)

(República Dominicana) Leones del Caracas (Venezuela)

¿En qué horarios serán los partidos de la Serie del Caribe 2023?

A continuación podrás ver los horarios de todos los partidos que tendrán lugar en este torneo, pero DEBES TOMAR EN CUENTA que estos horarios son de la televisón venezolana, los cuales están 2 horas por delante del tiempo de México, por lo que si un juego aparece programado a las 10:00 horas, este se transmitirá en nuestro país a las 12 del día.

¿En qué horarios jugará México en la Serie del Caribe 2023?

3 de febrero a las 16:00 horas: México vs Curazao

4 de febrero a las 13:00 horas: Colombia vs México

5 de febrero a las 12:30 horas: México vs Cuba

6 de febrero a als 17:30 horas: México vs Venezuela

7 de febrero a las 12:30 horas: Panamá vs México

8 de febrero a las 13:00 horas: Puerto Rico vs México

¿Cómo va el torneo hasta el momento?

Debido a que el torneo ya dio inicio, aquí en BolaVIP te informamos a continuación de cómo acabó el primer día de competencia en el que México demostró que sigue siendo un rival a vencer en esta disciplina, muy a diferencia de lo que ocurre con la Selección Mexicana de Futbol, que tuvo una participación vergonzosa en la última Copa Mundial de Qatar 2022. Los resultados del día 1 fueron los siguientes:

Cuba 3-1 Curazao

México 5-4 República Dominicana

Todavía hace falta el duelo de Venezuela vs Panamá pero este tendrá lugar a las 18:30 horas, tiempo de México, por lo que el resultado de este partido es todavía un misterio aunque el gran favorito es el equipo venezolano debido a que podría aprovechar su localía.