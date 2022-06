Recientemente la estrella colombiana ha sido tendencia tras confirmar su separación de Gerard Pique; incluso se ha dicho que su último tema “Te felicito” fue inspirado en el futbolista. Así que si al igual que ella, te has enamorado o desenamorado con las letras de sus canciones, aquí te compartimos 20 frases de canciones de Shakira para dedicar sobre amor y desamor.

Shakira es una de las artistas más premiadas de la música, ha conseguido más de 40 Latin Billboard Music Awards, 12 Latin Grammy, 3 Grammy Awards y tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Las canciones de la intérprete de temas como “Antología”, “Pies descalzos” y “La Tortura”, son perfectas para bailar, cantar en el karaoke, tararear en el auto o hasta para dedicar, así que aquí te dejamos un recuento de algunos de los versos de sus canciones que son las mejores frases de amor y desamor de Shakira, toma nota de tus favoritas.

Frases de amor de Shakira

Recopilamos las 10 mejores frases de amor de Shakira para que las compartas en WhatsApp o las cantes al oído de esa persona especial:

1. 'Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti'. (Tú)

2. 'Antes de conocerte el mundo era plano, aunque lo discuta usted Señor Galilei'. (En tus pupilas)

3. 'Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte'. (Ciega sordomuda)

4. 'Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas'. (Suerte)

5. 'Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz'. (Día de enero).

6. 'Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía'. (Ciega, sordomuda)

7. 'Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos'. (Antología)

8. 'Contigo mi vida quiero vivir la vida, lo que me queda de vida quiero vivir contigo'. (Suerte)

9. 'La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa siguió así'. (Me Enamoré)

10. 'Estoy hasta el cuello por ti'. (Suerte)

Frases de desamor de Shakira

1. 'Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso'. (Te Felicito)

2. 'Voy a pedirte que no vuelvas más siento que me dueles todavía aquí adentro'. (No)

3. 'Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza'. (Lo Que Más)

4. 'Quiero pensar, ( quiero pensar ) que no tardaras, ( que no tardaras ), porque en el planeta no existe, mas nadie, a quien pueda yo amar'. (¿Donde estas corazón?)

5. 'Nunca pensé que doliera el amor así, cuando se entierra en medio de un no y un si, y si es un día ella y otro día yo, me estas dejando sin corazón y cero de razón'. (Te aviso, te anuncio)

6. 'Cuéntame, ¿qué harás después que estrenes su cuerpo?, cuando muera tu traviesa curiosidad, cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, ya no estaré en el mismo lugar'. (Si te vas)

7. 'El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer y cada día que pasa es uno más parecido a ayer, No encuentro forma alguna de olvidarte'. (Inevitable)

8. 'No me mires como antes, no hables en plural, la retórica es tu arma más letal'. (No)

9. 'No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes'. (Te Felicito)

10. 'Nunca aprendí como dejarte ir, mi mundo gira así, alrededor de ti'. (Nunca Me Acuerdo de Olvidarte)

¿Cuál de estas frases de Shakira es tu favorita?