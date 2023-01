Tras el éxito de BZRP Music Session #53, muchos han recordado que esta no es la primera vez que Shakira dedica una canción a uno de sus ex novios, aquí te hacemos un recuento.

La cantante colombiana se ha convertido en el centro de atención y la tendencia número 1 en redes sociales, tras el lanzamiento de su nueva canción en sesión con Bizarrap, donde menciona a su ex Gerard Piqué y la novia de este, Clara Chía. El gran revuelo que causó el tema, ha hecho que muchos recuerden que esta no es la primera vez que Shakira dedica una canción a uno de sus ex novios y los convierte en un éxito, aquí te hacemos un recuento.

Aunque la lista de canciones de amor y desamor que Shakira le ha dedicado a sus ex es larga, muchos coinciden que sin duda BZRP Music Session #53 es una de las más fuertes, es decir que Gerard Piqué se ha llevado la peor parte ya que antes ni siquiera había mencionado nombres.

Canciones de amor que Shakira escribió para sus ex

Shakira ha dedicado diversas canciones de amor cuando se encuentra feliz en una relación, por ejemplo:

“Tú”

Fue deseada al actor Osvaldo Ríos, con quien se llevaba 17 años de diferencia, cuando iniciaron su relación él tenía 37 años y ella había cumplido 20.

"...Te regalo mis silencios

Te regalo mi nariz

Yo te doy hasta mis huesos

Pero quédate aquí".

“Día de enero”

Fue dedicada al abogado y empresario argentino Antonio De la Rúa, a quién supuestamente la colombiana le fue infiel por comenzar a salir con Piqué.

"...Te conocí un día de enero

Con la Luna en mi nariz

Y como vi que eras sincero

En tus ojos me perdí".

“Addicted to you” (Adicta a ti) y “Me enamoré”

Son solo algunos de los temas que Shakira dedicó a Piqué, con quien inició una relación tras el Mundial de Sudáfrica.

"Me enamoré, me ena-na-namoré

Lo vi solito y me lancé

Me ena-na-namoré

Me ena-na-namo".

Canciones de desamor y venganza que Shakira escribió para sus ex

“Antología”

Una de sus canciones más exitosas de Shakira fue inspirada en Óscar Ulloa, su primer amor que ella conoció cuando sólo tenía 14 años. “Esta canción la escribí después de que terminó una etapa en la que recibí muchos momentos de felicidad de una persona especial”, contó la cantante colombiana.

"...Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos

Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo

Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos

Con tus tantos dulces besos repartidos".

“Loba”

Otra de las canciones más importantes de la colombiana, se cree que fue escrita cuando su relación con el actor Osvaldo Ríos entró en crisis.

"...Una loba en el armario

Tiene ganas de salir

Deja que se coma el barrio

Antes de irte a dormir".

Canciones de desamor y venganza que Shakira escribió para Gerard Piqué

Aquí comienza la lista, ya que al padre de sus hijos no solo le dedicó una sino hasta el momento tres canciones tras haber terminado su relación.

“Te felicito” con Rauw Alejandro

Fue un éxito y fue la primera pista de que su matrimonio con el futbolista no andaba bien.

"...Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show".

“Monotonía” con Ozuna

Fue el tema con el que Shakira confirmó su separación con el exfutbolista.

"...No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría".

“Music Sessions #53” con BZRP

El tema más reciente que hizo junto al argentino Bizarrap ha sido como un desahogo para la la cantante barranquillera, ya que esta vez no se ha callado nada y está claramente dirigido a su ex esposo.

"...Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente, no es como suena".