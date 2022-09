Este año no ha sido el mejor para la cantante colombiana más famosa, además de la escandalosa y pública separación del futbolista Gerard Piqué, se enfrenta a una posible condena de 8 años de prisión. Pero después de muchos meses de silencio, Shakira aclara cuáles son sus problemas con el fisco y por qué la acusan de fraude fiscal.

La tarde de este martes 27 de septiembre, la jueza Ana Duro Palencia, del juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat, municipio de la provincia de Barcelona anunció que Shakira irá a juicio oral por seis delitos contra la Hacienda Pública de España, enfrentando una posible condena a 8 años de prisión.

Este conflicto no es nuevo, pues la primera vez que la Hacienda Española acusó a la intérprete de no haber pagado sus impuestos fue en el 2018, demandándola por el pago de 14,5 millones de euros. La fiscalía compartió que la cantante no pagó los impuestos correspondientes a los ingresos que obtuvo entre 2012 y 2014.

Y a pesar de que en todo este tiempo, Shakira no ha hablado mucho acerca del tema, hace unos días dio una entrevista exclusiva a la revista Elle en donde reveló su lado de la historia.

Shakira habla sobre su supuesto fraude fiscal

El miércoles 21 de septiembre, en exclusiva a la revista Elle, la intérprete de “Las de la intuición” decidió dar una entrevista exclusiva en la que habló claramente de lo que había estado atravesando con Hacienda.

La revista cuestionó a la cantante sobre por qué a pesar de que se le ofreció la oportunidad de pactar con la fiscalía, ella decidió seguir por el juicio. Shakira dijo:

“Porque tengo que luchar por lo que creo; porque estas son acusaciones falsas. En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y, de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día.

Sin embargo, incluso sin pruebas que respalden estas afirmaciones ficticias, como suelen hacer, han recurrido a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en las personas y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación. Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas como yo (o [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso y muchos más), sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor.”

Además, afirma estar segura sobre el tiempo que pasó dentro y fuera de España en ese momento, por lo que este juicio para ella se ha convertido en una cuestión de principios.