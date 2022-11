¿Shakira es la culpable del retiro de Piqué? Esa es la pregunta que se hacen muchos internautas el día de hoy ya que luego de que el futbolista anunciara que se retira del futbol, empezaron a circular una infinidad de rumores que supuestamente explicaban la verdadera razón por la que el jugador le decía adiós a las canchas. Pero ninguno de esos rumores cobró tanta fuerza como el que desató la polémica por la camisa del Barcelona, en la que se especula que aparecerá en nombre de Shakira.

Pero, ¿por qué el uniforme del FC Barcelona llevaría el nombre de la cantante y ex esposa de Gerard Piqué? Pues esto se debe a que en la actualidad el club catalán tiene un acuerdo comercial con Spotify, la plataforma de música más popular del momento. Y resulta que en esta temporada de La Liga, en el uniforme del club blaugrana están apareciendo los nombres y logos de sus artistas más exitosos, por lo que se llegó a especular que el nombre de la cantante sería portado en el uniforme por Piqué, de quien la artista se está divorciando.

La polémica por la camisa del Barcelona: ¿en verdad Shakira es la culpable del retiro de Piqué?

Debido a esta información y al anuncio hecho hoy por el futbolista sobre su retiro, se empezó a rumorar que Shakira era la verdadera culpable del retiro del futbolista debido a que este no quería portar el uniforme en el que aparecería el logo de su ex esposa y por ello, prefirió retirarse antes que hacerlo. Pero hasta el momento el jugador no ha confirmado este rumor, que cobró muchísima fuerza en redes sociales ya que son miles de usuarios de estas plataformas los que aseguran que esta fue la verdadera razón de su retiro.

Con frases como "Piqué se retira para no tener que llevar la camiseta con el anuncio de Shakira", "Gerard Piqué prefirió retirarse antes de usar la camiseta con el nombre de Shakira", o "Di que Piqué se retira este fin de semana por que no quiere ponerse la camiseta del Barça con la publi de Shakira", fueron algunos de los mensajes en redes sociales con los que los usuarios expresaron sus sospechas sobre su retiro. Sin embargo el jugador no ha declarado al respecto y se encuentra listo para colgar los botines, luego de su separación de la cantante colombiana en un hecho que se volvió todo un suceso en la prensa.

La razón por la que Piqué y Shakira se separaron

La separación entre ambas figuras se debió a una supuesta infidelidad del jugador hacia la cantante, con una mujer de 22 años cuyo nombre es Clara Chia y que es mucho más joven que el defensor, ya que ella tiene 22 años, mientras que el jugador tiene 35 años. Y debido a que esto se volvió un escándalo para la prensa, la pareja no ha tenido paz en su proceso de divorcio ya que ni la prensa ni las redes sociales han dejado ir esta noticia.

Sobre todo tomando en cuenta que la cantante ha publicado recientemente canciones que hablan de desamor, por lo que todo el mundo cree que estos temas llevan dedicatoria especial hacia el jugador catalán. Pero mientras esto se confirma o desmiente, el día de hoy Gerard Piqué sacudió al mundo con la noticia de su retiro, luego de una carrera plagada de éxitos y algunos escándalos, como cuando se creyó que sostenía un romance con su compañero de club, Zlatan Ibrahimovic.