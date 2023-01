Además, en esta misma semana se vio llegar un camión con mezcla de construcción y todo apunta a que la colombiana habría comenzado un muro para poder dividir ambas casas y así no poder tener contacto alguno con su exsuegra. Pues se creía que con la bruja que puso en su balcón y que daba a la casa de la mamá de Piqué era suficiente, pero no, ahora está haciendo un muro al estilo “Donald Trump”.

Pues en estos días la prensa española aseguró que Shakira estaría manipulando a sus hijos contra los papas de Piqué, quienes son vecinos y tienen acceso a ambas casas por el jardín, luego de que se revelara en unos audios, que uno de sus hijos no quería visitar a sus abuelos y tuvo que convencerlo por un lapso de una hora Piqué, para que entrara a la casa.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de tu equipo favorito al instante en:https://bit.ly/BV-app22

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.