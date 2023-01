Tal parece que la colombiana está por lanzar un nuevo tema de desamor y su millones de seguidores ya quieren escucharlo. Tras el éxito de ‘Monotonía’ con Ozuna, esta vez Shakira lanzará una nueva canción en sesión con Bizarrap, aquí te compartimos todos los detalles revelado hasta el momento, desde dónde y cómo escucharla, hasta lo qué dice la letra del tema BZRP Music Session #53.

Desde hace semanas habían iniciado los rumores de una colaboración entre Shakira y el productor y DJ argentino Bizarrap, y todo ha sido cierto, ambos artistas ya confirmaron el tema y la fecha de estreno.

Según se ha filtrado, es una indirecta a su ex pareja Gerard Piqué y su nueva novia, de acuerdo a Twitter, la letra dice así:

“Una loba como yo no está pa’ lobos como tú...

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú.

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música, perdón que te salpique”