La cantante colombiana Shakira ha inquietado a sus fans tras lanzar un pequeño video con un mensaje que dice “No fue culpa tuya”, sí ya lo hizo con su último éxito “Te felicito”, esta podría ser una señal de que algo prepara musicalmente hablando y hoy ha quedado más que claro, pues ya hay un segundo mensaje que dice “Ni tampoco mía”.

A cuatro meses de su separación con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, Shakira no se las ha visto fácil, pero eso no la limita a hacerle frente a los problemas legales que han resultado tras su separación, como lo es la custodia de sus hijos Milan y Sasha o su salida para poder dejar Barcelona y emigrar a Miami.

Mientras resuelve su problemas familiares, no quiere decir que no esté trabajando en su música y más cuando este viernes ha lanzado un segundo mensaje, el cual después de decir “No fue culpa tuya” ahora responde con “Ni tampoco mía”, ¿acaso será una canción donde esté buscando dejar las cosas por la paz con su ex pareja?

Aunque no sabemos si sea parte de un promocional de su nueva canción, sus fans están emocionados, tanto que piden a la cantante colombiana que sorprenda con un éxito como esos que solía escribir en los años 90 y 2000 cuando el romanticismo del pop la lanzó a la fama con temas como “Inevitable”, “Tú”.