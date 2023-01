Shakira ha lanzado el baile oficial de "BZRP Music Session #53", luego de una semana donde ha acaparado todos los espacios de entretenimiento y las redes sociales, debido a su canción que puso contra la pared a su expareja Gerard Piqué, su novia y hasta a su exsuegra.

Desde el primer minuto que se estrenó la canción, sus fans comenzaron a hacer bailes simulando pasos con lo que dice el tema, pero fue este miércoles que la propia colombiana oficializó la coreografía para una parte de su canción, en especial la que hace referencia a Piqué y no es el coro:

"Esto es pa' que te mortifique'

Mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo, contigo, ya no regreso

Ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te salpique"

Así como su tema con Bizarrap ha llegado a los 148 millones de reproducciones a una semana de su lanzamiento, seguramente el baile se volverá tendencia por varios días más, pues además de que es una coreografía fácil, es una de las estrofas que más polémica causó. Aquí te dejamos el video.