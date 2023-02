Shakira lanza sudadera 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan': ¿Cuánto cuesta y dónde comprarla?

La semana pasada Shakira mostró dicha sudadera desde el balcón de su casa, pero aún no se confirmaba que fuera a salir a la venta próximamente, pero esa duda quedó despejada y hoy está disponible a un costo de 60 dólares, algo así como 1, 107 pesos mexicanos más gastos de envío . La prenda es una sudadera blanca, único color disponible, así que corre por la tuya, porque muy seguramente ¡volarán!

Muchos esperaban este momento y para seguir rompiéndola y facturando, la cantante de “Monotonía” eligió la frase de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” , misma que se ha tomado de estandarte para todas aquellas que han vivido una infidelidad y han tenido que volver a comenzar luego de la traición de su pareja.

Y si creían que la canción de Shakira contra Piqué y Clara Chía ya no tenía para dar más, ahora la colombiana ha lanzado una prenda de colección con las mejores frases de su última canción “BZRP Music Sessions #53” y es que la cantante desde siempre ha comercializado su línea de ropa y esta vez no fue la excepción.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.