Aquí te contamos cuántas escenas post créditos tiene "Shazam 2: Fury of the Gods", una de las películas más esperadas del 2023.

¿Shazam 2: Fury of the Gods tiene escenas post créditos?

"Shazam 2: Fury of the Gods" se convirtió en una de las películas de ciencia ficción más esperadas de este 2023. Es por ese motivo que luego de su exitoso estreno en la pantalla grande muchas personas comenzaron a preguntarse si la película del superhéroe de DC cuenta con escenas post créditos. En Bolavip te damos la respuesta.

Está confirmado que la segunda cinta de Shazam cuenta con dos escenas post créditos. Las mismas duran menos de un minuto cada una y sirven para presentar una próxima historia.

En la primera escena aparecen Emilia Harcourt y John Economos, personajes de The Suicide Squad y Peacemaker respectivamente. En la segunda está presente el Doctor Sivana, el villano de la primera película que es interpretado por Mark Strong.

+¿Cuál es la sinopsis oficial del filme?

La sinopsis describe lo siguiente: "Los hermanos adoptivos de ¡Shazam! van a tener más importancia, ya que ellos junto al personaje van a tener que enfrentarse a las hijas de Atlas. Y es que, el adolescente Billy Batson va a tener que proteger a la tierra, lograrlo no será nada fácil porque todavía tiene problemas para sobrellevar su vida como superhéroe".

+Shazam 2 - Avance en Español

Cabe señalar que el elenco está compuesto de la siguiente forma: Zachary Levi (Thor: Ragnarok) como Shazam; Asher Angel (Andi Mack) como Billy Batson; Jack Dylan Grazer (It Capítulo Dos) como Freddy Freeman ; Adam Brody (Hermosa Venganza) como el superhéroe Freddy; Ross Butler (Raya y el último Dragón) como el superhéroe Eugene; Meagan Good (Turno de día) como la superheroína Darla; D.J. Cotrona (“G.I. Joe: La Venganza”) como el superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey (Annabelle 2: La Creación) como Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman (This Is Us) como Darla Dudley.