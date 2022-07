Un tweet ha abierto la posibilidad de la llegada deuna nueva película del ogro más icónico de la historia del cine y aquí te vamos a contar todo lo que se sabe de Shrek 5 y si es real la posibilidad de que muy pronto llegue a cines.

Difícilmente existe una persona, mayor de 10 años, que no conozca al personaje que puso en el mapa a Dreamworks. Basada en el libro Shrek! de William Steig, la primera entrega de Shrek ganó el Óscar a la mejor película animada y participó en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes de 2001.

Además, forma parte del AFI's 10 Top 10, la clasificación de las diez mejores películas estadounidenses dentro de diez géneros cinematográficos distintos publicada por el American Film Institute.

Y desde que se estrenó el último capítulo de esta franquicia, Shrek Forever After, el público se quedó con un vacío que solo podía ser llenado con frases como “A la vieja muerta me la bajan de la mesa”, “No mis botones … de gomita” y “Todavía no me voy”. Y es por eso que la posibilidad de una nueva película de Shrek ha emocionado a las redes.

Shrek 5, todo lo que se sabe de esta nueva película

El rumor de la nueva película de Shrek, Shrek 5, comenzó cuando DreamWorks Jr. publicó un tweet en el que hablaba de Fiona, Shrek y sus hijos. La publicación dice; “F es para Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away... ¿continuamos?”

Pocas horas después los rumores de internet afirmaban que en septiembre de 2023 llegaría a la pantalla grande la quinta película de Shrek y que esta estaría enfocada en nuestro querido ogro como padre. Sin embargo, aunque algunas horas después DreamWorks retweeteó esta publicación, en realidad no ha habido una confirmación sobre un nuevo proyecto de Shrek y tampoco se ha aclarado si se trata de una película para cines, para streaming o incluso un nuevo formato, como una serie.

Pero se dice que la esperanza es lo último que se pierde y poco después de que esto se hiciera viral, una antigua entrevista a del 2014 de Jeffrey Katzenberg, animador y productor de DreamWorks, resurgió y aumentó las posibilidades de que esta cinta exista, pues el animador asegura que así sería:

“Nos gusta dejar que los personajes tengan un poco de tiempo para descansar. Pero puedes estar seguro que tendremos otro capítulo de la serie Shrek. No hemos terminado, y lo que es más importante, él tampoco” dijo.

En ese momento, los rumores afirmaban que el estreno de esta nueva película se realizaría en el 2019 o 2020, y ahora los fanáticos sospechan que esta tuvo que ser retrasada por la pandemia. Sin embargo, DreamWorks no ha confirmado ninguno de estos rumores.