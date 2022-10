Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como la Tigresa del Oriente es una cantante peruana que siempre ha estado habituada a estar en el ojo del huracán, ya sea por pelear con Lyn May y acusarla de roba maridos, o por cantar una canción sobre el coronavirus, pero ahora es noticia por afirmar que abrirá su OnlyFans, sin importarle las críticas, y sin importar su edad.

La noticia fue dada a conocer por la propia artista a través de su cuenta de Instagram, ya que publicó a través de un post en esta red social que muy pronto estrenaría su cuenta de OnlyFans, declaración que incendió las redes sociales y que hizo que sus fans se enfrentarán dividiéndose en 2 bandos: quienes la apoyan y quienes no están de acuerdo con esta decisión.

¿Qué edad tiene la Tigresa del Oriente ahora que abrirá su OnlyFans?

La Tigresa del Oriente abrirá su cuenta de OnlyFans a la edad de 77 años, dado que ella nació un 22 de noviembre de 1945 en Constancia, Maynas, Perú, desafiando los estereotipos acerca de que para tener un perfil en la famosa plataforma se debe ser joven.

Y es que con una carrera de más de 20 años en los que la cantante ha grabado 5 discos de estudio y ha actuado en 2 películas, y con apariciones en programas de la televisión peruana, la cantante subió una candente foto a su cuenta de Instagram en la que avisó que muy pronto entrará a la famosa plataforma.

La Tigresa del Oriente anunció que abrirá su OnlyFans y sus seguidores enloquecieron

Los seguidores de la cantante al ver la noticia publicada no tardaron en hacer sentir su opinión y se dividieron en 2 bandos: quienes apoyaron la decisión de la Tigresa con comentarios como "vamos Tigresa", "Riiico mami" o "Con todo sino pa´qué"; hasta los que criticaron la noticia con frases como "No. En desacuerdo. Si eso ocurre, no podré seguir amándote", "Perturbador", o "Y peores cosas vendrán dice la Biblia". Al momento de la noticia la publicación ya había alcanzado los 2, 431 likes y se volvió tendencia en redes sociales.