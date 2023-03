De su proceso creativo, Daniela Tabares comentó “ me enfoco más en la mezcla y el mastering lo realiza mi equipo de trabajo, suelo empezar por usar una caja de ritmos para hacer la base, luego usó varios de mis sintetizadores para generar ambientes y por último en la melodía que suelo hacerla con alguno de mis instrumentos MIDI. Últimamente, estoy incorporando una Moog Mother 32 para obtener bajos contundentes y armonías muy modernas. Ahora mismo estoy entrando en una faceta Tech House”, concluyó.

Sobre los consejos que les podría dar a quienes están iniciando, Daniela Tabares determinó “ que tengan mucha disciplina, que no desistan, y que trabajen duro, ya que les garantizo que a todos nos llega nuestro momento”.

“Me encantaría colaborar con artistas de talla internacional como la Dj y productora italiana Deborah De Luca; BLOND:ISH, productora canadiense conocida como Vivie-ann Bakos y la Dj de música electrónica belga , productora discográfica Amelie Lens, me encanta su sonido”.

Sin duda el sueño de todo artista es ser el mejor en su rubro, pero también el poder hacer música con otros artistas, pues esa frontera ya se ha conquistado, no solo sobre la tornamesa, sino en cualquier género musical.

En este nuevo tema incorporó sonidos diferentes, rompiendo con los parámetros actuales, y de su nuevo EP: “ Realmente ha sido toda una aventura para mí entrar en este mundo, es muy competitivo, pero cuento con mucho apoyo, pienso que no es difícil, pero si requiere disciplina”, señaló Daniela.

Este 9 de marzo fue Día Internacional del DJ y Daniela Tabares lo celebró a lo grande con su nuevo sencillo “Diverso”, el cual la ha puesto en la órbita, pues es un ambiente donde pocas mujeres experimentan, ya que es visto como un terreno dominado por hombres , pero eso no ha frenado a la colombiana.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.