Alrededor de las 22:20 de la noche, un fuerte temblor de 3 grados , sacudió varias partes de la CDMX debido a que el epicentro fue al NORESTE de la Alcaldía Magdalena Contreras , justo en plena celebración del Día de las Madres. Los memes no podían faltar, aquí te dejamos algunos.

