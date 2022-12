Acusan a Slobotzky de supuestamente ser infiel en Qatar 2022, ya que se han revelado fotos donde aparece acompañado de una mujer que no es su esposa.

Hace un par de semanas comenzó el Mundial de Futbol y miles de aficionados mexicanos volaron hasta el país de Medio Oriente para apoyar de cerca a la Selección Mexicana, entre ellos varios famosos, como los integrantes del podcast La Cotorrisa. Pero ahora se han convertido en tendencia y no por su comedia, si no porque en redes sociales acusan a Slobotzky de supuestamente ser infiel en Qatar 2022, ya que se han revelado fotos donde aparece acompañado de una mujer que no es su esposa Charín. ¿Cuál es la verdad y quién es la joven de las fotos?

Slobotzky y Ricardo Pérez son dos de los comediantes que más seguidores tienen en redes sociales, ambos son conductores del podcast de La Cotorrisa, uno de los más escuchados en México.

¿Quién es Charin Ruiz, la esposa del Slobotzky de La Cotorrisa?

El actor, conductor y comediante José Luis Slobotzky está casado con Charin Ruiz desde hace un año, después de varios años de noviazgo. Su esposa es una joven de 33 años de edad, originaria de Oaxaca y egresada de la Universidad Anáhuac. Ella ha sido invitada al podcast de La Cotorrisa, donde compartió algunas vergonzosas anécdotas del comediante y ambos revelaron que entre sus planes estaba tener hijos.

¿Quién es la mujer con la que supuestamente Slobotzky de La Cotorrisa fue infiel en Qatar 2022?

En un video que se hizo viral en TikTok, se puede ver a Slobotzky de La Cotorrisa de fiesta con otros amigos y aparece junto a una mujer en diversas ocasiones, incluso la chica se sienta en las piernas del comediante.

La joven fue identificada como Laura Monarrez, quien publicó dos veces una fotografía junto a Slobotzky en su Instagram usando la palabra "Guapo" para acompañar uno de sus posteos.

En su instagram Laura Monarrez muestra parte de su experiencia en Qatar y se le puede ver junto a otros famosos, como Miguel ‘Piojo’ Herrera, el técnico mexicano.

¿Es verdad que Slobotzky de La Cotorrisa fue infiel en Qatar 2022?

Las imágenes han causado gran controversia en redes sociales, mientras que muchos apoyan al comediante y mencionan que en los videos solo aparece de fiesta rodeado de más amigos y no solo junto a Laura Monarrez. Otros han ido directamente a comentar al Instagram de la joven acusándola de “querer llamar la atención”, mientras que otros más señalan que Slobotzky “debió poner límites si está casado”. En realidad se trata de rumores y será decisión del actor salir a desmentirlos o simplemente dejarlos en el pasado.