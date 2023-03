La exitosa novela de los años 90 volverá a transmitirse en México, te decimos dónde y a qué hora para que no te la pierdas

Esta opción estará disponible de lunes a viernes a las 15:30 horas a partir de este 20 de marzo por el canal de Las Estrellas, pero si te perdiste el inicio o no podrás verla desde la comodidad de tu casa, podrás hacerla a través de la aplicación de Vix, así no te perderás ninguno de los 174 capítulos de esta historia.

Si algo se extraña en la televisión es la barra de telenovelas juveniles , pero no importa, ahora las televisoras han apostado por vivir de los grandes éxitos del pasado, tal es el caso de “Soñadoras”, una novela que es un clásico de Televisa y está de vuelta.

