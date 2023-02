Este domingo 12 de febrero se estará desarrollando el Super Bowl LVII 2023 en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona. Los Eagles de Philadelphia y los Chiefs de Kansas City se enfrentarán para conocer al nuevo campeón del torneo. Sin embargo, muchas de las miradas se pusieron en Rihanna ya que será la cantante del show de medio tiempo.

Este concierto tendrá una duración de 14 minutos y comenzará cerca de las 18:30 de la tarde, horario de México. Está confirmado que antes de que cante, la organización mostrará un vídeo emotivo en pantalla gigante en el cual una menor camina por las calles donde se crió Rhianna.

Aunque aún no está confirmado, es casi un hecho que al menos un artista acompañará a Rihanna arriba del escenario este domingo. Algunos de los éxitos que no faltarán son "Can´t Remember To Forget You", "Diamonds", "Disturbia", "Don´t Stop The Music" y "Lift Me Up".

+La lista de canciones de Rihanna para el show de medio tiempo del Super Bowl LVII

Can´t Remember To Forget You

Diamonds

Disturbia

Don´t Stop The Music

Lift Me Up

Love On The Brain

Only Girl (In the World)

Pon de Replay

Stay

Umbrella

We Found Love

Where Have You Been

+Rihanna - Diamonds

+Super Bowl LVII 2023: dónde ver el evento

En México la transmisión de este evento será totalmente en vivo y se realizará en televisión abierta a través del Canal 5 de Televisa, señal que a partir de las 17:00 horas (hora del centro de México), del 12 de febrero cederá sus micrófonos a los famosos "Tres Amigos": Antonio de Valdés, Pepe Segarra y Enrique Burak. Ellos serán los encargados de narrar el evento que paralizará a los Estados Unidos y a gran parte del mundo.