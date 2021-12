Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de HOY: sorteo 1553 números que cayeron domingo 19 de diciembre

El Sorteo No. 1553 tendría que haber sido HOY domingo 19 de diciembre. Sin embargo, la Lotería Nacional no hará el sorteo. ¿Por qué no hay Sorteo Zodiaco HOY en Lotenal? ¿Cuándo y cómo compro billete para el Gordo de Navidad?