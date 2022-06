Alerta de spoiler | "Soy famoso, Sácame de Aquí" se convirtió rápidamente en uno de los realities más vistos en México. Los increíbles retos que tuvieron que superar los participantes dentro de las primeras semanas de competencia demostró que tendrán una estadía complicada en la selva. Este miércoles un famoso abandonará el juego.

Según reveló el sitio Gluc, es posible que Oskarín, uno de los payasos que integra el dúo 'Los Destrampados', diga adiós al certamen este 1° de junio. El participante, que se encuentra en el equipo morado, es uno de los que menos victorias sumó en las batallas.

+Soy Famoso, Sacame de Aquí - Avance

“Me ha roto, esta parte no tienen idea cómo me ha roto… Yo no soy una persona que acostumbre a estar en lugares así… Yo quiero estar en un lugar feliz”, comentó el contendiente en el avance del programa que veremos hoy.

Los participantes de "Soy Famoso, Sácame de Aquí"

Magaly Chávez - Influencer y ex participante del programa ‘Enamorándonos’.

- Influencer y ex participante del programa ‘Enamorándonos’. Mariana Ávila - Actriz de telenovelas de TV Azteca y Televisa.

- Actriz de telenovelas de TV Azteca y Televisa. Apio Quijano - Cantante y miembro del grupo ‘Kabah’.

- Cantante y miembro del grupo ‘Kabah’. Pancho Uresti - Cantante y vocalista de la Banda Tierra Sagrada.

- Cantante y vocalista de la Banda Tierra Sagrada. Khiabet Peniche - Hija del reconocido actor Arturo Peniche.

- Hija del reconocido actor Arturo Peniche. Wendolee - Cantante de música regional y ex participante de ‘La Academia’.

- Cantante de música regional y ex participante de ‘La Academia’. Héctor Terrones - Diseñador de moda.

- Diseñador de moda. Jessica Díaz - Actriz de telenovelas.

¿Cómo ver el reality?

“Soy famoso, sácame de aquí” se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:30 p.m del CDMX en la pantalla de AztecaUno.