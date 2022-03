Si estás en busca de más entretenimiento además de Netflix, HBO Max, y Disney Plus, aquí te decimos cuánto cuesta la suscripción a Star Plus, qué deportes podrás ver, series, películas y más contenido.

Cuando se trata de pasar el tiempo libre, una de las actividades más entretenidas es disfrutar de series, películas, cortometrajes y más. Así que tener una sola plataforma de streaming nunca es suficiente, quizá ya cuentes con Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y ahora estés pensando en sumar Star Plus, descubre cuánto cuesta y qué incluye.

Star Plus consiente a todos los fans de “Los Simpson”, ya que contiene todos los episodios, la película, los cortos y las nuevas temporadas en exclusiva. Además de series nuevas como “Insânia”, un thriller de terror que quizá no te atrevas a verlo solo; o tal vez prefieras ver "The Kardashians" o la tan esperada serie "How I Met Your Father" (Cómo conocí a tu padre), el spin-off de "Cómo conocí a tu madre" con Hilary Duff.

Aquí te mostramos qué más encontrarás en la plataforma y más detalles como su precio y tipos de suscripciones.

¿Qué incluye Star Plus y qué contenido encontrarás?

Star Plus ofrece una lista amplia de películas, series exclusivas, sagas que seguramente vas a querer ver más de una vez, comedias animadas, producciones originales y deportes en vivo de ESPN, de la NFL, NBA, MLB, MLS, UEFA Europa League y mucho más.

¿Qué series están en Star Plus?

Aquí te compartimos una lista de las series más populares de Star Plus y que seguramente reconocerás, desde animadas, de zombies y melodramas y más:

Los Simpson

How I Met Your Father

The Kardashians

Family Guy

The Walking Dead

No fue mi culpa

Chucky

American Horror Story

Insânia

This Is Us

Pose

Outlander

Genius

Snowfall

¿Qué películas se pueden ver en Star Plus?

Algunas de las producciones que encontrarás son de The Walt Disney Company, Disney, FX, 20th Century Studios y más:

Kingsman: el servicio secreto

Free Guy

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

Glass

Summer of Soul

Deadpool 1 y 2

Logan

Bohemian Rhapsody

El Diablo viste a la moda

JoJo Rabbit

Becky

Madre Oscura

¿Cuánto cuesta Star Plus México?

Puedes suscribirte a Star Plus en México y elegir un plan mensual, uno anual o adquirirlo en combo con Disney Plus: