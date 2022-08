Recientemente la empresa World Wrestling Entertainment (WWE) tuvo un despido masivo de luchadores y dentro de la lista se encontraba Stephanie De Landre, más conocida como Persia Pirotta, la estrella que ahora triunfa en la plataforma OnlyFans, junto a otras famosas luchadoras como Scarlett Bordeaux o Penelope Ford de AEW.

El sitio web de paga se ha convertido en una gran tentación para las campeonas del ring, que ahora han encontrado una alternativa de altos ingresos con su contenido exclusivo. Peleadoras nacionales también ya aparecen en la lista de OnlyFans, como 'Lluvia', la campeona de parejas, Mystique del CMLL y Lucero Acosta de MMA.

Su nombre es Stephanie De Landre y nació en Melbourne, Victoria, Australia, el 21 de enero de 1997, por lo que tiene 25 años de edad actualmente. Con su nombre de ring 'Persia Pirotta' es una ex luchadora profesional de la WWE, que contaba con apariciones regulares en NXT, como la amiga cercana de Indi Hartwell, hasta abril del 2022, cuando fue despedida.

“Hoy me desperté y elegí la gratitud. Estoy agradecida por tantas cosas. Conocí a algunos de mis MEJORES amigos aquí, tomé el nombre de mis abuelos y me lucí en un lugar tan grande como WWE. Me sorprendí con las cosas que pude lograr en un período de tiempo relativamente corto. Sin embargo, si alguien sabe cómo hacer limonada sin limones, soy yo. Es hora de subir de nivel”, reveló tras despedirse de la empresa.