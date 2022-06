La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ es considerada por muchos como una de las mejores de la serie, ahora solo faltan dos episodios para concluir la historia. Toma nota de cuándo es el estreno de ‘Stranger Things’ 4 volumen 2 en Netflix, la plataforma de streaming, y cuáles son los personajes que morirán.

A lo largo de las tres temporadas de ‘Stranger Things’, hemos visto morir a personajes con lo que nos hemos encariñado y nos han llenado de nostalgia, tal es el caso de Barb Holland, que murió en las garras del Demogorgon; Bob Newby, el más bueno de todos, que fue multilado por los Demodogs; Doctor Alexei Smirnoff, atravesado por una bala de un sicario ruso y Billy Hargrove, que se sacrificó por su hermana en la tercera temporada.

Recientemente, también descubrimos que Once iba a morir en la temporada uno, pero los hermanos Duffer cambiaron de opinión al darse cuenta que era el personaje central de la serie. Pero, entonces ¿qué personajes morirás al final de ‘Stranger Things’ 4 volumen 2? ¿Será acaso uno de los principales? Vayamos por partes, veamos primero cuándo será el estreno en Netflix de ‘Stranger Things’ 4 volumen 2.

¿Cuándo se estrena ‘Stranger Things’ 4 volumen 2 en Netflix?

La buena noticia es que no tendremos que esperar otros tres años, ya que la fecha de estreno de ‘Stranger Things’ 4 volumen 2 será el viernes 1 de julio de 2021 a las 9 de la mañana y los dos últimos capítulos llegarán a streaming al mismo tiempo.

¿Qué personajes morirán en la parte 2 de la temporada 4 de ‘Stranger Things’?

Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, reveló en entrevista con Jimmy Fallon:

"Puedes esperar del Volumen 2, tenemos algunas muertes por venir, algo de sangre y un gran...", bromeó el actor.

Aunque no reveló nombres, Jonathan Byers, uno de los principales de la serie de Netflix, es uno de los personajes más nombrados en las predicciones de los fans, ya que podría morir salvando a Will. Los mismos seguidores en redes sociales, apuestan a que Nancy no va a morir y tampoco Steve, a pesar de que el final de la parte 1 de la temporada 4 apunta hacia él. Pero existe una teoría más y que no ha hecho feliz a nadie, se trata de que podría ser Eddie el que muera, el personaje consentido de la temporada. ¿Será?