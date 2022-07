El final de la temporada 4 de Stranger Things ha dejado a los fans con muchas preguntas sin resolver, por lo que han comenzado a surgir teorías de lo que sucederá con algunos personajes en los últimos capítulos; hay quienes aseguran que Eddie Munson no ha muerto y otros que Max tiene “muerte cerebral” por lo que no despertará. Para resolver estas dudas los creadores de la serie han revelado lo que realmente pasará en Stranger Things 5.

Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, dieron una entrevista al podcast Happy Sad Confused y hablaron específicamente del final de la cuarta temporada para aclarar que sucedió con dos de los personajes favoritos de los fans: Max y Eddie Munson, el líder del "Hellfire Club".

¿Eddie Munson regresará en Stranger Things 5?

El metalhead Eddie Munson que para salvar al mundo en el Upside Down, tocó el solo de guitarra de "Master of Puppets" de Metallica se convirtió en un personaje icónico de la serie, por lo que los fans han comenzado a lanzar teorías de que regresará en Stranger Things 5 como un guerrero similar a Eddie de Iron Maiden, incluso se ha realizado una petición con más de 50 mil firmas en Change.org argumentando: "Lo han matado injustamente, muchos fans pensamos que debe ser traído de vuelta y no como un mero flashback".

Pero los Duffer han dado una contundente respuesta que ha rotó el corazón de los fans del líder del "Hellfire Club, porque confirmaron la muerte de Eddie:

"Desde el principio fue diseñado como un personaje condenado, no había otro arco para él. Habría terminado en la cárcel, y difícilmente podría cumplir esa fantasía de terminar graduándose", afirmaron los creadores, pero añadieron que su muerte tendrá un gran impacto en la quinta temporada.

Esto dejaría abierta la posibilidad de qué regrese de otra forma o que pueda ayudar a sus amigos desde otro plano. ¿Podría Eddie resucitar y convertirse en una parte importante para luchar contra Vecna/Henry/001?

La teoría del regreso de Eddie Munson

Los fans han recordado que en el juego Calabozos y Dragones hay un personaje conocido como Kas The Bloody-Handed, un vampiro devoto aliado de Vecna pero que finalmente traiciona a su maestro. En el episodio "Capítulo uno: The Hellfire Club", Eddie presenta una campaña al Hellfire Club en la que los jugadores deben derrotar a Vecna. El grupo anuncia que Kas mató a Vecna, pero Eddie deja en claro que no fue así.

Así que aunque Eddie es atacado y mordido hasta la muerte, los fans argumentan que Eddie podría regresar en la quinta temporada pero en otro Universo como el vampiro Kas, resucitado por Vecna.

¿Qué pasará con Max en Stranger Things 5?

Al final de Stranger Things 4, Max es atrapada por Vecna y sus huesos comienzan a romperse uno a uno, hasta que queda casi al borde de la muerte, pero Eleven lo detiene al en el último momento, dejando la duda de si la pequeña hermana de Billy Hargrove logrará despertar.

El libro que Lucas esté leyendo en el hospital ha sido tomado por los fans como una pista, se trata de El Talismán de Stephen King, que trata de un niño llamado Jack Sawyer que deberá vencer a un ejército de fuerzas diabólicas que pretenden eliminarlo mientras atraviesa de un extremo a otro un universo paralelo habitado por seres malignos. Por lo que ha sido interpretado como la forma en que Eleven ayudará a que Max regrese de donde su alma está atrapada.

Por su parte, los creadores han explicado que ella está viva pero “con muerte cerebral, ciega y con todos los huesos rotos”. Esto deja la posibilidad de que sus amigos logren conseguir la forma de regresar a Max con sus recuerdos, aunque ni siquiera Sadie Sink sabe qué será con exactitud con su personaje en Stranger Things 5, que llegarán en 2024 a Netflix.