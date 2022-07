Tras el reciente estreno de la cuarta temporada de la serie de Once (Eleven) y los chicos de Hawkins, que se posicionó en el top ten de la plataforma de streaming, los fans siguen hablando de la música y las escenas épicas del "comienzo del fin" que los dejaron intrigados. Por ello, muchos se están preguntando cuándo se estrena Stranger Things 5 en Netflix.

De acuerdo a Variety, Stranger Things 4 volumen 2 se convirtió en la segunda serie más vista en la historia de Netflix, después de El Juego del Calamar. Escenas como la de Eddie Munson (Joseph Quinn) tocando el solo de guitarra de "Master of Puppets" de Metallica en el Upside Down y la de Once (Millie Bobby Brown) entrando a la mente de Max (Sadie Sink) para defenderla de Vecna, ya son las consentidas de los seguidores. Aquí te revelamos lo que se sabe hasta el momento de la próxima temporada.

¿Cuántos capítulos tendrá Stranger Things 5?

Los hermanos Ross y Matt Duffer, creadores de la serie, ya confirmaron Stranger Things 5 que será el punto final de la historia, además revelaron al podcast Happy Sad Confused que a diferencia de los largos capítulos de la cuarta temporada, Stranger Things 5 “avanzará rápido”, excepto el último capítulo que podría durar "dos horas y media”, logrando así el gran final.

Si te estás preguntando, cuánto te falta por ver y considerando las temporada anteriores, se espera que Stranger Things 5 tenga de 8 a 9 capítulos.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Netflix?

"Hace siete años que planeamos todo el arco argumental de 'Stranger things'. En aquel momento, pensamos que la historia duraría cuatro o cinco temporadas. Resultó demasiado larga para contarla en cuatro, pero, como pronto veréis vosotros mismos, nos estamos acercando rápidamente al final. La cuarta temporada es la penúltima. La quinta será la última", anunciaron los hermanos Duffer en una carta dirigida al fandom de la serie.

Aunque los Duffer querían rodar la quinta temporada al mismo tiempo que la cuarta, no fue posible, por lo que por ahora no hay fecha oficial confirmada para Stranger Things 5 en Netflix. Sin embargo, recordemos que el tiempo de espera entre una entrega y otra ha sido diferente:

De la primera a la segunda temporada tuvimos que esperar 15 meses

De la segunda a la tercera temporada pasaron 21 meses (casi dos años)

De la tercera a la cuarta la demora fue de 34 meses (casi tres años)

Esto da la posibilidad de que Stranger Things 5 se estrene en 2024 en Netflix, considerando el tiempo que llevará la grabación y la postproducción, aunque deberemos esperar la información que revelen los Duffer oficialmente sobre la última temporada.

¿Qué veremos en Stranger Things 5?

La última temporada responderá a todas las dudas que nos dejó la cuarta temporada y se desarrollará por completo en Hawkins, Indiana. No hay nada seguro aún, porque la historia aún la están escribiendo, pero los hermanos Duffer han adelantado que “mucho de la temporada 5 está algo borrosa, pero los últimos 30 minutos están muy claros en nuestras cabezas”. ¡Ellos ya saben quienes serán los únicos que sobrevivirán!