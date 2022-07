Tuvimos que esperar un mes, pero por fin pudimos ver el final de la cuarta temporada de una de las series más populares de Netflix. Y por supuesto, sus últimos dos episodios dejaron muchas impresiones en la red… y muchas traumas. Pero para que te rías un poco después de todo el drama te hemos recopilado los memes de Stranger Things más divertidos de las redes sociales.

Eso sí, tenemos que advertirte que estos memes contienen muchos spoilers así que mucho cuidado, si no has visto los últimos episodios de la serie, podrías enterarte de cosas que tal vez no estés preparado para saber.

Memes de Stranger Things 4

En la temporada pasada, nuestros jóvenes héroes quedaron separados y la adrenalina por la gran batalla en contra de Vecna nos mantuvo pegados a la pantalla. En esta ocasión logramos ver, no solo la reunión de los amigos, también un poco más del pasado de Eleven y sobre la apertura del portal al Mundo del Revés.

Por supuesto, Vecna no podía quedarse fuera de los memes de Stranger Things, porque sus escenas se han vuelto tan populares que incluso se han convertido en tendencia en TikTok y otras redes.

Todos estos sucesos, por supuesto que generaron un gran revuelo en redes sociales, porque todo apunta a que el final de Stranger Things será uno de los mejores finales en las series. Sin embargo, el camino para llegar a este momento ha resultado doloroso para todos los fanáticos que tuvimos que despedirnos de grandes personajes esta temporada y los usuarios de redes no se cortaron al momento de expresarlo en los memes.

Y aunque la temporada cuatro de Stranger Things no nos quedó a deber nada, las ansias carcomen a la mayoría del fandom, quienes ya hacen cuentas por saber cuándo será que puedan ver la continuación de esta historia.